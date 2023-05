V Ruandi poplave in plazovi zahtevali najmanj 130 življenj

Kigali, 4. maja - V poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v minulih dneh prizadeli zahod in sever Ruande, je umrlo najmanj 130 ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Oblasti se bojijo, da bi bilo lahko žrtev katastrofe, ki jo je povzročilo močno deževje, še več. Iskanje pogrešanih in odstranjevanje posledic vremenske ujme se medtem nadaljuje.