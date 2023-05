Murska Sobota, 4. maja - Svojci od zjutraj pogrešajo 59-letnega Rudolfa Radošiča iz Ižakovcev v občini Beltinci. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je pogrešani visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, ima kratke lase. Oblečene naj bi imel temno modre hlače in večbarvno majico z ovratnikom z dolgimi rokavi. Njegovo kolo so našli ob reki Muri.