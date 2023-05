Izraelske sile na Zahodnem bregu ubile tri člane Hamasa

Nablus, 4. maja - Izraelske sile so danes v Nablusu na okupiranem Zahodnem bregu ustrelile tri Palestince, ki naj bi aprila ubili britansko-izraelsko žensko in njeni hčeri, so sporočile izraelske oblasti. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je potrdilo, da so bili vsi trije moški pripadniki gibanja, poročajo tuje tiskovne agencije.