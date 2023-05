Snežne razmere v visokogorju

Nevarna so strmejša pobočja v višjih legah visokogorja, kjer je v preteklih dneh zapadlo precej novega snega, ki se bo čez dan ojužil in plazil. Veter je ponekod zgradil klože, ki se lahko sprožijo že pod majhno obremenitvijo. Večja pozornost je potrebna predvsem v grapah in pod stenami, kjer lahko plazovi sežejo nižje.

V visokogorju je v preteklih dneh ponovno obilneje snežilo. Meja sneženja je bila na nadmorski višini med 1800 metri in 2100 metri. Nad okoli 2200 metri je zapadlo od 20 do 50 centimetrov suhega snega, nižje pa je bil sneg moker. Snežilo je ob rahlem do zmernem severnem do severovzhodnem vetru. Grebeni v visokogorju so precej spihani in ponekod trdi ter poledeneli. Pod nadmorsko višino 1800 metrov se je snežna odeja talila, vedno več je kopnih mest. Snežne razmere so zelo odvisne od nadmorske višine in izpostavljenosti soncu.

Danes bo v visokogorju sprva pretežno jasno, v sredogorju pa bo ponekod več oblačnosti in tudi megle. Popoldne bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, nekateri vrhovi visokogorja bodo v oblakih. Pihal bo šibak severni do severovzhodni veter. Čez dan se bo občutno otoplilo. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli 7, na 2500 metrih okoli 3 stopinje Celzija. V petek bo sprva sončno, popoldne pa delno jasno, nastajala bo plitva kopasta oblačnost. Predvsem v Julijcih lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna ploha. Pihal bo šibak severni do severozahodni veter. Še topleje bo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 11, na 2500 metrih okoli 4 stopinje Celzija. Tudi v soboto in nedeljo bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, v nedeljo posamezne nevihte in veter bo šibak. Še vedno bo toplo, temperaturna meja 0 stopinj Celzija bo na nadmorski višini okoli 3000 metrov.

Danes in v prihodnjih dneh se bodo snežne in plazovne razmere čez dan zaradi vpliva močnega sonca in otoplitve hitro spreminjale. Nov sneg, ki je zapadel v visokogorju, bo postal labilen in se plazil. Potrebna bo povečana previdnost. Zaradi jasnih noči bo snežna odeja tudi v prihodnjih dneh ponoči v visokogorju pomrznila, čez dan pa se hitro ojužila. Razmere bodo tipično pomladanske. Nevarnost snežnih plazov bo nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov zmerna, 2. stopnje, nižje pa majhna, 1. stopnje. Meja sneženja bo ob koncu tedna visoko, nekaj snega bo morda padlo le po najvišjih vrhovih.