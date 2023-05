Volvo Cars bo na Švedskem ukinil 1300 delovnih mest

Stockholm, 4. maja - Pri švedskem proizvajalcu avtomobilov Volvo Cars so z namenom znižanja stroškov napovedali ukinitev 1300 pisarniških delovnih mest na Švedskem. Ob tem so napovedali globalne ukrepe za omejitev stroškov. Lanski ukrepi so po oceni vodstva že pokazali rezultate, navaja francoska tiskovna agencija AFP.