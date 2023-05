Nominirani filmi za nagrado občinstva lux tudi na RTV 365

Ljubljana, 4. maja - Filme, ki so v ožjem izboru za nagrado občinstva lux - Trikotnik žalosti, Alcarras, Blizu, Burning Days in Will-o'-the-Wisp - si bo mogoče na dan Evrope, v torek, 9. maja, ogledati tudi na spletnem portalu RTV 365. Filmi bodo brezplačno na ogled 24 ur s pričetkom ob polnoči, mogoče pa jih bo tudi oceniti. Glasovanje sicer poteka do 12. junija.