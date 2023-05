V Društvu za zdravje srca in ožilja poudarjajo pomen preventive in prepoznavanja znakov možganske kapi

Ljubljana, 4. maja - V Društvu za zdravje srca in ožilja so na današnji novinarski konferenci poudarili pomen preventive in prepoznavanja znakov možganske kapi za uspešno preprečevanje hudih posledic kapi. Govorci so spomnili tudi na evropski dan osveščanja o možganski kapi, ki bo v torek, omenili pa so tudi nujnost hitrega ukrepanja pri pojavu možganske kapi.