Volkswagen kljub višjim prihodkom s padcem dobička

Wolfsburg, 4. maja - Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen je v prvem letošnjem četrtletju vknjižil 4,7 milijarde evrov čistega dobička, kar je 30 odstotkov manj kot pred enim letom. Prihodki skupine so se med januarjem in marcem okrepili za 22 odstotkov in znašali 76 milijard evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.