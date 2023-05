V projektu Vzdolž poti tokrat pohod umetnikov ob slovensko-italijanski meji

Kobarid, 6. maja - V sklopu mednarodnega projekta Vzdolž poti te dni umetnika, igralca in klovna Alenka Marinič in Giovanni Fusetti hodita ob slovensko-italijanski meji. Pohod, poimenovan Pot do korenin, sta začela v Monfalconu (Tržiču), vodil ju bo do Kobarida. V sklopu pohoda bosta drevi v Šmartnem uprizorila pripovedno-gledališki večer.