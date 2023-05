Han: Prodaja Športne loterije je stvar lastnikov

Ljubljana, 4. maja - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes odgovoril na ostro nasprotovanje prodaji Športne loterije tuji korporaciji, ki ga je Fundacija za šport (FŠO) v sredo poslala državnim organom in javnosti. Povedal je, da problematiko prodaje Športne loterije pozna, da pa je od lastnikov odvisno upravljanje in morebitna prodaja.