Ljubitelji znanstvene fantastike danes obeležujejo dan Vojne zvezd

Ljubljana, 4. maja - Ljubitelji Vojne zvezd, ene največjih znanstvenofantastičnih franšiz na svetu, danes praznujejo dan Vojne zvezd. Od leta 2011 ga po vsem svetu praznujejo četrtega maja, ki so ga izbrali zaradi besedne igre s kultnim citatom iz filmov "May the force be with you", ki zveni podobno kot "May the fourth be with you".