Garcia, Westwood in Poulter brez Ryderjevega pokala

Rim, 4. maja - Golfisti Sergio Garcia, Lee Westwood in Ian Poulter so se odpovedali članstvu na evropski turneji PGA, zaradi česar ne bodo smeli nastopiti na letošnjem Ryderjevem pokalu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Španec in oba Angleža so se lani pridružili s savdskim denarjem podprti seriji golfa LIV, zaradi česar so prejeli po 113.550 evrov kazni.