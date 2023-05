New York/Tokio, 4. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali v različne smeri. Nekaj spodbude so jim sicer dala pričakovanja, da si bo ameriška centralna banka zdaj vzela nekaj premora od zviševanja obrestnih mer, potem ko jih je v sredo po pričakovanjih zvišala za 0,25 odstotne točke.