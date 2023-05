Štirje goli Draisaitla premalo v dvoboju proti Vegasu

Raleigh/Las Vegas, 4. maja - Hokejisti Vegas Golden Knights so na domačem ledu dobili prvo tekmo polfinala zahodne konference v severnoameriški ligi NHL proti Edmonton Oilers. Premagali so jih s 6:4, vse gole za goste pa je dosegel Leon Draisaitl. Na vzhodu so Carolina Hurricanes z zmago s 5:1 začeli polfinalno serijo proti New Jersey Devils.