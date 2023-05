Atletico brez Oblaka po visoki zmagi na drugo mesto

Madrid, 4. maja - Nogometaši Atletica iz Madrida so po domači zmagi proti Cadizu v 33. krogu napredovali na drugo mesto španskega prvenstva. Varovanci Diega Simeoneja so brez poškodovanega slovenskega vratarja Jana Oblaka slavili s 5:1 in imajo na lestvici točko prednosti pred mestnim tekmecem Realom.