Papič za učinkovitejše izkoriščanje inovacij in znanja za reševanje družbenih in okoljskih izzivov

New York, 3. maja - Minister za visoko šolstvo Igor Papič se udeležuje 8. Foruma o znanosti, tehnologiji in inovacijah za cilje trajnostnega razvoja ZN v New Yorku. V nagovoru zbranim je dejal, da moramo kot globalna skupnost učinkoviteje izkoriščati obstoječe in nastajajoče inovativne rešitve ter znanje, usmerjeno v reševanje družbenih in okoljskih izzivov.