Košarkarjem iz Barcelone prva vozovnica za Kaunas

Ljubljana, 3. maja - Košarkarji iz Barcelone so prvi polfinalisti zaključnega turnirja evrolige, ki bo med 19. in 21. majem v litovskem Kaunasu. Španska zasedba je v gosteh premagala Žalgiris s 77:66 in se po treh zmagah nad litovsko ekipo uvrstila med štiri v najbolj prestižnem klubskem tekmovanju na stari celini.