Las Palmas, 3. maja - Košarkarji Gran Canarie so letošnji zmagovalci evropskega pokala. Izbranci slovenskega strokovnjaka Jake Lakoviča so na finalni tekmi v Las Palmasu premagali Turk Telekom z 71:67 (29:23, 50:33, 61:55) in si zagotovili nastop v evroligi v sezoni 2023/24.