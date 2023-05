V ruskem obstreljevanju regije Herson ubitih 21 ljudi

Kijev, 3. maja - V ruskem obstreljevanju južne ukrajinske regije Herson je bilo danes ubitih 21 ljudi, okoli 48 pa ranjenih, so sporočili iz Kijeva. V luči napada so oblasti v mestu Herson odredile policijsko uro, ki bo v veljavo stopila v petek in bo predvidoma trajala 58 ur, poroča francoska tiskovna agencija AFP.