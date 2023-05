V trčenju z vlakom v bližini Ljubljane umrl kolesar

Ljubljana, 3. maja - V trčenju z vlakom nekaj pred 15. uro je danes na železniški progi med Dolgim mostom in Brezovico umrl 23-letni kolesar, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Kolesar je iz smeri Tržaške ceste po ulici Gmajnice pripeljal do varovanega nivojskega prehoda čez železniško progo in to prečkal kljub spuščenim zapornicam in opozorilni signalom.