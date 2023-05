Šketa bo v DZ zaprisegel kot novi stari generalni državni tožilec

Ljubljana, 4. maja - Drago Šketa bo danes pred predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič v DZ zaprisegel kot generalni državni tožilec. Šketa, ki je funkcijo opravljal že v prejšnjem mandatu, vodenje slovenskih tožilcev prevzema za nadaljnjih šest let. Poslanci so ga s 54 glasovi za in 25 proti na funkcijo imenovali 18. aprila letos.