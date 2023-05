Ljubljana, 3. maja - V trčenju z vlakom nekaj pred 15. uro je danes na železniški progi med Dolgim mostom in Brezovico umrl kolesar, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Policisti še opravljajo ogled in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka, identiteta umrlega pa še ni potrjena, so dodali.