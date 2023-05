Missy Elliott in George Michael bosta sprejeta v Dvorano slavnih rock and rolla

Cleveland, 3. maja - Ameriška raperka Missy Elliott, nekdanji ljubljenec angleške lestvice George Michael in z rapom začinjeni rockerji Rage Against the Machine so med letošnjimi imeni, ki bodo sprejeta v Dvorano slavnih rock and rolla, so v tem tednu sporočili organizatorji. Slovesnost ob vpisu v hram slavnih bo 3. novembra.