Vlada od sindikatov zdravstva in socialnega varstva pričakuje celovit protipredlog

Ljubljana, 3. maja - Vlada je na pogajanjih sindikatom zdravstva in socialnega varstva predstavila predlog, ki so ga sindikati prejeli prejšnji teden, od sindikatov pa zdaj pričakujejo celovit protipredlog, je po pogajanjih dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Sindikati so do predloga kritični, med drugim so ocenili, da ni dovolj celovit.