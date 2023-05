Na razstavi v MoMA o kolonizaciji Latinske Amerike skozi oči sodobnih umetnikov

New York, 5. maja - Newyorški Muzej moderne umetnosti (MoMA) na svoji novi razstavi ponuja pripoved o evropski kolonizaciji Latinske Amerike skozi oči sodobnih umetnikov. Na ogled je 65 del 40 umetnikov različnih stilov, ki dajejo kritičen pogled na kolonialno zgodovino regije, kot so jo pripovedovali kartografi, misijonarji, znanstveniki in pustolovci.