Zaradi neurja na severu Italije evakuirali več sto ljudi

Rim, 3. maja - Severno Italijo je zajelo močno neurje, zaradi katerega so z domov v deželi Emilija-Romanja evakuirali več kot 250 ljudi, en človek pa je umrl. Ponekod je zaradi močnih nalivov prišlo do poplav, v več delih dežele je prekinjen železniški promet. O hudih neurjih poročajo tudi iz Ligurije in Toskane.