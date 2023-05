Na Ljubljanski borzi dopoldne neenotna gibanja

Ljubljana, 3. maja - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se prvi dan po podaljšanem prazničnem koncu tedna gibljejo neenotno. Delnice Krke in Petrola se dražijo, Save Re, Telekoma Slovenije, NLB in Luke Koper pa cenijo. Obseg trgovanja je sicer še zelo skromen, indeks SBI TOP pa je do okoli 11.30 pridobil 0,12 odstotka.