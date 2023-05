Občina Ajdovščina praznuje rast na vseh področjih

Ajdovščina, 3. maja - Občina Ajdovščina bo letos presegla mejo 20.000 prebivalcev, stanovanjska gradnja je v razmahu, v zadnjem letu so odprli 500 novih delovnih mest, je na novinarski konferenci pred občinskim praznikom povedal župan Tadej Beočanin. Predstavil je načrte, med katerimi so gradnja zdravstvenega in gasilskega centra ter širitev osnovne šole Šturje.