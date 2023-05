Ruski obveščevalci prijeli saboterje, ki naj bi načrtovali napade na Krimu

Moskva, 3. maja - Ruska varnostna služba FSB je danes sporočila, da je aretirala člane ukrajinske sabotažne mreže, ki naj bi na Krimu, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, načrtovali vrsto napadov, vključno z atentati. Kot so navedli, so pridržali sedem oseb ter zasegli eksplozivne naprave in detonatorje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.