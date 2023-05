Umrl kanadski kantavtor Gordon Lightfoot

Toronto, 3. maja - V 85. letu starosti je v ponedeljek v Torontu preminil kanadski pevec, tekstopisec in kitarist Gordon Lightfoot, ki je zaslovel v 60. in 70. letih minulega stoletja. Lightfoot, prepoznaven zlasti kot folk-pop pevec, je zaradi svoje priljubljenosti in nenehnega pisanja pesmi vse do aprila koncertiral po vsem svetu, piše francoska agencija AFP.