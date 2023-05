V morju pred Istro od torka pogrešajo dva ribiča

Pulj, 3. maja - V morju pred Istro od torka popoldne, ko je na območju pihala močna burja, pogrešajo dva hrvaška ribiča iz Umaga. Takoj po obvestilu, da sta pogrešana, so ju začeli iskati, a so v torek ob 20. uri iskalno akcijo morali prekiniti zaradi slabe vidljivosti in pogojev na morju. Po poročanju hrvaških medijev danes nadaljujejo obsežno iskalno akcijo.