Proizvodnja v Sij Acroniju po polletnem prilagajanju stekla v polnem obsegu

Jesenice, 3. maja - Potem ko so v jeseniškem Sij Acroniju od lanske jeseni in prek zime zaradi visokih cen energentov prilagajali proizvodnjo in izmenično zaustavljali obrate, od aprila proizvodnja v podjetju znova poteka v polnem obsegu. Odpuščanj zaradi prekinitev v proizvodnji ni bilo in celotna skupina je lani dosegla najboljši finančni rezultat doslej.