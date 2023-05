V Celju se pričenja mesec športa

Celje, 3. maja - V Celju se danes pričenja mesec športa, ki ga je tudi letos celjska občina pripravila s Športno zvezo Celje. Letošnji program, ki bo potekal do 4. junija, je bogatejši od programov v minulih letih, zato na občini verjamejo, da so zdrave in zanimive športne aktivnosti približali vsem generacijam. Vse športne aktivnosti so brezplačne.