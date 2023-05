Ukrajina tarča novega ruskega obstreljevanja

Kijev, 3. maja - Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskega obstreljevanja. Sirene, ki so opozarjale na zračne napade, so se oglasile v več mestih, tretjič v zadnjih šestih dnevih tudi v Kijevu, od koder sporočajo, da so sestrelili vse drone. V regiji Herson so bili medtem po navedbah regionalnih oblasti ubiti štirje ljudje, še sedem je bilo ranjenih.