Tokio, 3. maja - Indeksi na azijskih borzah so se danes spustili pod gladino in tako sledili smernicam, ki so jih v torek začrtali na Wall Streetu. Vlagatelje po poročanju tujih tiskovnih agencij skrbijo razmere v bančnem sektorju, obenem pa se pripravljajo na nov dvig ključnih obrestnih mer.