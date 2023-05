Los Angeles na prvi tekmi boljši od Golden Stata

San Francisco/New York, 3. maja - Košarkarji Los Angeles Lakers so dobili prvo tekmo konferenčnega polfinala v končnici severnoameriške lige NBA proti Golden Statu. Jezerniki so v gosteh slavili s 117:112. Na edini preostali današnji tekmi so New York Knicks izenačili serijo proti Miami Heat na 1:1 v zmagah, potem ko so na domačem parketu slavili s 111:105.