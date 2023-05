Kamplov Leipzig prvi finalist nemškega nogometnega pokala

Freiburg, 2. maja - Nogometaši Leipziga so prvi finalisti nemškega pokalnega tekmovanja. V polfinalu so brez pomoči nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla v gosteh premagali Freiburg s 5:1. V finalu se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Stuttgartom in Eintrachtom iz Frankfurta.