Openda spet zagotovil zmago Lensa

Pariz, 2. maja - Nogometaši Lensa so v 32. krogu francoske nogometne lige uspešno preživeli gostovanje v Toulousu. Z zmago 1:0 so obdržali stik z drugouvrščenim Marseillom, hkrati pa izkoristili poraz PSG-ja, se mu približali na šest točk zaostanka in obdržali teoretične možnosti za naslov državnega prvaka.