Newyorške borze končale v rdečem

New York, 2. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Na udaru so bile predvsem delnice regionalnih ameriških bank, ki so zabeležile še en dan strmoglavih padcev pred pričakovanim dvigom obrestne mere s strani ameriške centralne banke (Fed), poroča francoska tiskovna agencija AFP.