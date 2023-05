Košarkarji madridskega Reala zmagali v beograjskem peklu

Ljubljana, 2. maja - Košarkarji Partizana so zapravili prvo zaključno žogo za nastop na zaključnem turnirju evrolige med 19. in 21. majem v Kaunasu. Po dveh zmagah v španski prestolnici so na današnji tretji četrtfinalni tekmi v beograjski Areni izgubili proti madridskemu Realu z 80:82, ki je izid v zmagah znižal na 1:2. Četrta tekma bo v četrtek v Beogradu.