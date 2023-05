Pogajanja o plačnem stebru zdravstva danes na podlagi zadnjega vladnega predloga

Ljubljana, 3. maja - Po nekaj premora bodo danes za pogajalsko mizo znova sedli predstavniki vlade in sindikatov, ki se pogajajo o plačnem stebru zdravstva. Na mizi bo zadnji vladni predlog, ki so ga sindikati zdravstva in socialnega varstva pred prazniki dobili skupaj s tarifnim delom. Sindikati so se nanj sicer že odzvali kritično, saj da je nepopoln in neustrezen.