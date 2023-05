Oven, Cof in Šteblaj državni prvaki v spustu

Bled, 2. maja - Na Savi Dolinki je danes potekalo državno prvenstvo v klasičnem spustu na divjih vodah. S progo med Piškovco in Šobcem so najhitreje opravili Simon Oven med kajakaši, Blaž Cof med kanuisti in Ana Šteblaj v konkurenci kajakašic. Državno prvenstvo je bilo tudi zadnja izbirna tekma za sestavo spustaških reprezentanc.