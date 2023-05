Scenaristi v Hollywoodu stavkajo za boljše plače in delovne pogoje

Los Angeles, 2. maja - V Hollywoodu je na tisoče televizijskih in filmskih scenaristov danes začelo stavkati, potem ko so propadli pogovori s studii in ponudniki pretočnih vsebin o višjih plačah in boljših delovnih pogojih. Stavka ameriških scenaristov, prva po petnajstih letih, bi lahko vplivala na snemanje oddaj ter predvajanje televizijskih serij in filmov.