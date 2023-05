V operaciji Europola proti trgovini z drogami na temnem spletu aretirali 288 oseb

Haag, 2. maja - Evropski policijski urad Europol je danes v sodelovanju z devetimi državami aretiral 288 osumljencev, vpletenih v nakup ali prodajo drog na temnem spletu. Organi pregona so skupno na treh celinah zasegli 50,8 milijona evrov v gotovini in virtualnih valutah, 850 kilogramov drog in 117 kosov strelnega orožja.