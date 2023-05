Ob koncu praznikov zgoščen promet na cestah

Ljubljana, 2. maja - Prvomajski prazniki in šolske počitnice se končujejo in promet na cestah po državi se že gosti. Ker so številni izkoristili nekaj prostih dni za oddih ob obali, do zastojev prihaja na posameznih odsekih na cestah Lucija - Izola in Šmarje - Koper. Še več vozil je na cestah pričakovati v popoldanskem času.