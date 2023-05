Leški: Odvzeta priložnost v Tokiu je globoko v meni pustila posledice

Ljubljana, 2. maja - Andreja Leški je v slovenski vrsti veljala za naslednico serije izjemnih judoistk zadnje generacije Urške Žolnir, Ane Velenšek in Tine Trstenjak. To je napovedovalo tudi izjemno leto 2021, po katerem pa Koprčanka, ki živi in trenira v Ljubljani, ni nadaljevala izjemnega niza. Nova priložnost bo SP prihodnji teden v Dohi.