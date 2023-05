Tržaški zbor Pinko Tomažič s priznanjem za povezovalno vlogo med Slovenci v Italiji

Gorica, 2. maja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je v ponedeljek na prvomajskem slavju v Števerjanu Tržaškemu partizanskemu pevskemu zboru Pinko Tomažič, ki obeležuje 50. obletnico delovanja, vročil posebno priznanje za izjemno povezovalno vlogo med Slovenci v Italiji, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.