Azijske borze z rahlo rastjo

New York/Tokio, 2. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes nekoliko zvišali. Pred pričakovanim zvišanjem obrestnih mer v ZDA vlagatelji niso hoteli tvegati z nakupi, pravijo analitiki. Podobno se je zgodilo že v ponedeljek na Wall Streetu. Borze na Kitajskem so zaradi mednarodnega praznika dela zaprte tudi še danes, trgovanje tam bo spet steklo v četrtek.