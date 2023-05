Legendarna rock skupina Aerosmith napovedala poslovilno turnejo

New York, 2. maja - Oboževalci skupine Aerosmith bodo letos dobili zadnjo priložnost, da si legendarne glasbenike ogledajo v živo. Poslovilno koncertno turnejo so napovedali z začetkom septembra v ameriški Philadelphii in koncem januarja 2024 v kanadskem Montrealu. Pod naslovom Peace Out bodo nastopili na skupaj 40 prizoriščih.