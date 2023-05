Snežne razmere v visokogorju

Snežna odeja se seseda in preobraža. Ob manjši ohladitvi je nad okoli 1800 metrov ponoči pomrznila in tudi čez dan se ni kaj dosti ojužila zaradi precej oblačnega vremena. Pod okoli 1800 metrov je sneg večinoma moker, višje pa pomrznjen in ponekod v senčnih legah visokogorja je še nekaj mehkega, dokaj suhega snega. Snežne razmere so zelo odvisne od nadmorske višine in izpostavljenosti soncu. Grebeni v visokogorju so precej spihani in ponekod trdi ter poledeneli.

V ponedeljek popoldne bo pretežno oblačno. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2200 metrov, veter bo šibak. V torek bo oblačno in megleno s padavinami. Meja sneženja bo med 19000 in 2100 metrov nadmorske višine. Pihal bo šibak do zmeren veter vzhodnih smeri. Padavine bodo v noči na sredo ponehale. Predvidoma bo do srede zjutraj zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, morda na območju osrednjih Karavank ter Kamniško Savinjskih Alp tudi okoli 30 centimetrov. V sredo bo suho vreme, čez dan se bo od severozahoda jasnilo. Pihal bo nekoliko okrepljen severovzhodnik. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2300 metrov. V četrtek bo precej jasno.

Do torka zvečer se bodo plazovne in snežne razmere nekoliko poslabšale, predvsem na območjih, kjer bo zapadlo več kot 20 centimetrov snega, kar pa je precej nepredvidljivo. V sredo bo severovzhodnik v visokogorju tudi prenašal sneg v zamete.